30日の参議院予算委員会で、参政党の安藤裕議員が、消費税減税などを議論する社会保障国民会議が三権分立上問題ないかどうかを問いただした。【映像】参政議員が「おかしくないですか」と追及する瞬間参政党の安藤裕議員はまず、「国民会議は行政府に属する組織なのかそれとも立法府に属するのか、憲法上の性格をお伺いしたいと思います」と質問した。これに対し、城内実国務大臣は、「社会保障国民会議は立法府や行政府のい