アイドルグループ「SAY-LA」の椎名ここは、もともと“推す側”の人間だった。大好きだったのはNMB48。劇場に週1で通うほどの熱心なファンで、客席からステージを見上げる日々を過ごしていた。そんな少女が今、アイドルとしてステージに立っている。歌うことが怖くなった夜を越え、それでも活動を続けてこられた理由とは――。（「推し面」取材班）普通に働く生活を送っていた。そんな中、転機は思いがけない形で訪れた。「アイ