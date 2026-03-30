高市総理大臣は30日、「中東情勢に伴う重要物資安定確保担当大臣」を新設し、赤沢経済産業大臣に兼務させる人事を発令した。高市総理は、午後6時ごろに官邸で赤沢大臣と会談し、発令を伝えた。これに先立ち、自身のXで「中東情勢に伴う重要物資安定確保担当大臣」に赤沢大臣を充てることを表明。この中で、「国民の命と暮らしを守るため、石油製品を始め、中東情勢の影響を受ける重要物資の供給状況を総点検し、海外を含めたサプラ