俳優の黒谷友香（50）が、変貌した最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】黒谷友香の変貌した最新ショット（複数カット）これまでもInstagramで、仕事現場でのオフショットのほか、20代前半で購入したという千葉県にある一軒家の庭でガーデニングを楽しむ様子などを発信してきた黒谷。変貌した最新ショットに反響2026年3月29日の更新では、出演していた舞台での変貌した姿を公開。「きょう、舞台PARCO PRODUCE 20