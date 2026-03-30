交通安全大使に委嘱された泉谷星奈さん＝３０日、新都市プラザ自転車の交通違反に交通反則制度（青切符）が導入される４月を控え、神奈川県警は３０日、横浜駅東口の新都市プラザで交通安全イベントを開いた。人気タレントの泉谷星奈さん（８）に「交通安全大使」を委嘱し、クイズを交えて自転車のルール順守を呼びかけた。クイズは県警の担当者と泉谷さんがやりとりする形で進行。やむを得ず自転車で歩道を走る際は「すぐ止ま