体重は変わっていないのに、「なんかウエストが太く見える」と感じることはありませんか？その原因は脂肪だけでなく、“下腹と体幹がうまく使えていない状態”にあるかもしれません。そこで取り入れたい簡単エクササイズが【ダブルニーアップ】。腹筋の奥と体幹を同時に刺激し、ウエストまわりの印象を整える効果を期待できます。【STEP１】姿勢を整える仰向けになり、両ひざを軽く曲げて足を床につけます。両腕は体の横に自然に置