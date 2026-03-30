筆者の話です。出勤前の慌ただしい朝、夫の一言に手が止まりました。小さな出来事ですが、私の中で何かが変わります。 朝の一言 「スーツのボタンが取れたんだった」出勤前、着替えの途中で夫がそう言いました。何気なく差し出される上着。 お互い仕事を持っているわが家では、朝はいつも慌ただしい時間です。家事や身支度をそれぞれ進め、時計を気にしながら動いています。その朝も例外ではありませんでした。私は思わ