きょう３１日にリニューアルオープンする東京都墨田区の江戸東京博物館で３０日、記念セレモニーが行われ、リニューアル応援サポーターを務める地元・墨田区出身の俳優・風間俊介（４２）が出席した。博物館３階の広場で行われた、大型映像投影の点灯式。風間は、小池百合子都知事とともに、江戸らしい人力車で粋に登場した。笑顔を見せながらカウントダウンとともに点灯のスイッチをオン。頭上に流れる「動く浮世絵」の大型映