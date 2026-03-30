STARGLOWが、2ndシングル「USOTSUKI」のMVを公開した。同曲は3月30日(月)より先行配信がスタート、4月1日(水)にCDリリースとなる。MVコンセプトは「バタフライエフェクト」。ほんの小さな選択が、想像を超える未来をつくり出す。まさに、メンバーそれぞれの決断が重なり合って誕生したSTARGLOWの軌跡を、メンバーの中で唯一、一般公募からオーディションに合格したADAMを中心に描いている。前作「Green Light」のラストカットから