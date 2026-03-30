2023年のミス成蹊コンテストグランプリで、タレントの久木田帆乃夏（23）が、30日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。大学を留年したことを報告した。 【写真】ニッコリ笑顔で留年を報告 久木田は、成蹊大の学位授与式の看板横で花束を持つ画像を投稿。「この度、成蹊大学理工学部を卒業」とつづり、長い空白の後「できませんでした… 引き続き大学生頑張ります」と続け、残留を明かした。 久木田は、姉・久木