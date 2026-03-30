日本戦の前日会見にトーマス・トゥヘル監督が出席イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が現地時間3月30日、日本代表戦の前日会見を行った。同31日にウェンブリー・スタジアムで開催される日本戦について「日本代表のようなチームと対戦できる機会はそう多くない」と歓迎した。FIFAランク4位のイングランドは、6月に開催される北中米ワールドカップの優勝候補。同18位の日本代表にとっては本大会に向けた試金石の一戦とな