ミュージカル「ジャージー・ボーイズ」のブロードウェイ・オリジナルキャストであり、フランキー・ヴァリ役でトニー賞ミュージカル主演男優賞に輝いた米俳優ジョン・ロイド・ヤング（50）が30日、東京・丸の内のCOTTONCLUBで初の来日公演を行った。この日は日本版で同役を演じた人気ミュージカル俳優の大音智海（35）がゲスト出演。日米フランキーでミュージカルでも歌唱した「Can’tTakeMyEyesOffYou（君の瞳に恋