【春のスマートウォッチカタログ】スマートウォッチの進化が止まらない。メールの通知や通話、電子マネーの支払いなどスマホのサポート的機能は当たり前。ヘルスケア領域では眠りの質やストレス度合い、体温の測定まで行える。スポーツ領域では心拍測定やワークワウトの提案機能、低温耐性や耐衝撃、数百メートルの潜水性能まで備えるものも登場している。時計好きもガジェット好きも必見の最新カタログをご覧あれ！＊＊＊