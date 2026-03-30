ここ数日、一気に春めいてきました。むしろ日中は少し暑いくらいに感じる日もあるほど。となるとファッションも春仕様に変えたいところですが、足元の準備はいかがでしょうか？ “おしゃれは足元から”と言うものの、つい後回しになりがち。重い腰を上げ、「さて何を買おう」と思ったとしても世の中には魅力的な履物で溢れているため、結局何を選べば良いのかわからなくなり、一旦とりあえず購入するのはやめる、という現象に陥る