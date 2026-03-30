4月4日放送開始のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）にて、連続ドラマ初主演を務めるSnow Man・宮舘凉太。近年では俳優業に挑戦する機会も増えており、味のある演技でたびたび反響を呼んでいる。そこで本記事では、宮舘の俳優活動を振り返りつつ、役者としての魅力などを深掘りしていきたい。【関連】Snow Man宮舘涼太、注目のミステリー映画『火喰鳥を、喰う』怪しげな魅力が漂う難役に挑戦アイ