丸亀製麺が展開する、食の感動体験を追求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれ（原材料にうどんを30％以上使用している）の「丸亀うどーなつ」の新味として「抹茶味」（5個入り）を4月7日から全国の丸亀製麺で期間限定販売する。「丸亀うどーなつ」は、丸亀製麺ならではの新たな感動体験として、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売