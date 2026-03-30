アツギは、多足組レッグウェアブランド「Atsugi Stocking（アツギストッキング）」の今年春夏シーズン新商品として、「エアリーDRYで美しく。」を発売する。「エアリーDRYで美しく。」はムレ対策に特化したストッキングで、パンティ部とレッグ部にメッシュ編みを採用。暑い夏でもストッキングが必要なシーンに、ムレが気になりにくく快適なはき心地をリーズナブルな価格で提供する。アツギオンラインショップでは3月30日に発売、店