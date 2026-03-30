歌手の岩崎宏美（67）が30日、自身のインスタグラムを更新。10年前のこの日に死去した父との「奇跡の1枚」の写真を投稿した。岩崎は「10年前の今日、天国に逝ってしまった父と、エジプトの寺院での写真です」と、2016年3月30日に88歳で死去した父との2ショットを投稿。さらに「あの頃は父が私の事務所の代表だったので、隣の席に座って緊張しながら過ごした機内。普通の会話も中々大変だった私だったのに、この写真を見ると