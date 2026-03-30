2月6日から22日まで開催されたミラノ・コルティナオリンピック。日本勢は“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一ペアや鍵山優真、中井亜美らが大躍進し、過去最多となる6個のメダルを獲得した。【写真】どう見ても誰よりも「やかましい」坂本花織選手坂本花織が“現役引退”で有終の美激戦から約一か月が経過した3月24日からは、チェコの首都プラハでフィギュアスケートの世界選手権が始まり、ミラノ五輪で銀メダルに輝いた坂本