演出家でタレント・テリー伊藤（76）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、「国宝級」のポルシェとの“2ショット”を披露した。伊藤は「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と、俳優・高倉健さん（2014年死去、享年83）がかつて乗っていたポルシェの写真などを投稿。「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリボディに『Ken Takakura』、シフトノブは『KT』、さらに特別