自民党と日本保守党は30日に協議し、移民政策についての両党協議の場の設置、スパイ防止法に関する協議の実施、食品消費税ゼロへ向けて「社会保障国民会議」に参加、の3点を条件に、予算案に賛成することで合意した。与党は参議院で過半数に4議席足りないが、2議席持つ保守党の協力で、過半数が近づいた。【映像】百田代表「我々もちょっと歩み寄ることはできる」保守党の百田尚樹代表は記者会見で「予算に対してはいろいろ不