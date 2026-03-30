夫婦2人になり、家が広いと感じ始めたときは、住み替えを検討する良いタイミングです。築年数が進むほど、室内の更新だけでなく、マンション全体の大規模修繕に伴う負担が増えやすく、固定費が上がることもあります。 しかしその一方で、築年数だけで売り急ぐと価格で損をすることもあります。年金生活を前提に、売るべきかの判断軸を整理します。 築年数が進むと、見えにくい負担が増えやすい 固定資産税だけでなく