俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の最終回が２９日に放送され、警視庁監察官の真北正親（伊藤英明）の妻・葉月（小橋めぐみ）を巡る真実にネットが沸いている。第９話の最後に「僕はこっち側の人間だったということです」と合六（北村有起哉）のスパイだったと明かした真北。最終回では真の狙いが明らかに。実は合六側にスパイとして潜入し、総理大臣を目指す兄の真北弥一（市川團十郎