４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。自身の作詞術、特に言葉のはめ方について聞かれると「（サザンオールスターズの）桑田（佳祐）さんとか岡村靖幸さんとかの影響は本当に大きいですね」と実名を明かした桜井。「メロディーに対して言葉を詰め込むから矛盾した二つの感情を歌の中に盛り