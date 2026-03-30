Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演し、リスペクトするレジェンドについて熱く語る場面があった。自身が書く歌詞に「どこか内省的なところを含んでいるのは僕が聴いていた音楽の影響は多分にある」と話し、影響を受けたアーティストとして浜田省吾を挙げる。ボーカリストとして影響された人物にも真っ先に浜田の名を口にし、「去年の終わりに行きました」とライブを見