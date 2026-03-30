歌手の和田アキ子（75）が30日、自身のインスタグラムを更新。MCを務めたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が29日に最終回を迎えたことを受け、胸中をつづった。和田は「昨日、TBS「アッコにおまかせ！」レギュラー放送最終回を迎えました」と報告。「最後の挨拶でもお伝えしましたが、ここまでやってこれたのは、番組のスポンサーになっていただいた企業の皆様、番組を制作してくれたスタッフの皆様、いつも生放