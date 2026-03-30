■31日の全国の天気「全国的に雨」31日(火)は北海道から九州、沖縄まで全国的に雨が降りそうです。沿岸部は風も強まり、荒れた天気となるでしょう。関東や東海のさくらはちょうど見頃の所が増えていますが、さくらにとっては試練の雨となりそうです。「警報級の大雨のおそれも」九州南部は未明にかけて、四国は明け方にかけて、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があるでしょう。九州北部・中国・近畿・東海・北陸でも、