フジテレビの特番「ＦＮＳ新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面８１連発！国民的ヒットの祭典」が３０日、放送され、チョコレートプラネット、川島明が女優・内田有紀（５０）とともにＭＣを務めた。冒頭からワイプで映りまくる内田に、ＳＮＳ上では「変わらなすぎて凄い」「歳とらなさが異次元」「可愛すぎる彼女だけ時空歪んでない？」「奇跡だわ」「いつ歳を取ってるんだ…若すぎだろ」「内田有紀の変わ