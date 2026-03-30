「のろのろ自転車」“無意識に”追い越したら罪に!?2026年4月1日より道路交通法が改正されるニュースを、目にされた方も多いのではないでしょうか。今回の改正は「自転車の車道走行」を念頭に、より安全な交通環境の構築を目指したものです。これまで課題とされてきた自転車の走行マナーやルール遵守に対し、罰則規定が実効性の高いものへと強化されることが大きな注目を集めています。【画像】えぇっ！ これが「ついうっかり