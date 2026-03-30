ABEMAが、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」の第2弾出演アーティストを発表した。 （関連：【画像あり】後藤真希の後輩にあたるJuice=Juice） 「30時間限界突破フェス」は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送される特別番組。「最強バズりソング歌謡祭」はその締めくくりとして開催される企画で、時代や世代を