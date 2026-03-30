日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「その時YOUと歴史が動いた！SP」。今回13年目の最終回、次回が14年目に突入する分岐点となる95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】メロンソーダが好きすぎて日本に移住！？＆知る人ぞ知る幕末の“おんな侍”中野竹子の墓参りへ成田国際空港で声をかけた