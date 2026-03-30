衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第16話それとこれとは別問題【編集部コメント】お友達に「それとこれとは別問題」と言われ、少し気持ちが落ちついたフミカさん。どうやら今まで、「義両親がいい人たちだから」「自分に