スーパーやデパートなどで販売されているお弁当やお惣菜。そのままレンチンすれば食べられるので、忙しいときや疲れているときなどに買うママもいるのではないでしょうか。そうしたお弁当やお惣菜は夕方以降になると値引きされることもあります。なかには半額になることも。これについて、ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『スーパーなどで半額になっているお弁当やお惣菜を買う？』通常の半値で買え