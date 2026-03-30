2025年に発覚した、5都道府県に在住する男性の小中学校教諭7人が児童を盗撮した画像などを共有していた事件。事件をおこした教員は勿論“クビ”ではあるが、教育委員会によって懲戒免職処分が下される時期はなぜか地域によりバラつきがあり、2025年9月に6人目の逮捕となった東京都豊島区の澤田大樹被告（34）の懲戒処分は7人の中でも最も遅い今年3月23日だった。東京都教育委員会に処分を下すまでの詳細を聞いた。 【画像】変態教