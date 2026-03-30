福岡市・天神の大丸福岡天神店が、地下2階の食品売り場を大幅に改装することが30日分かった。投資額は約10億円で、売り場の半分以上を刷新する。スイーツやパンなど約20店が新たに出店する見通しで、九州初進出や百貨店初出店の店舗が大半を占めるという。5月から段階的に着手し、8月下旬にグランドオープンする。