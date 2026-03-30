札幌市西区の無人販売店で冷凍豚肉を盗んだとして、６８歳の無職の男が逮捕されました。防犯カメラには男とみられる人物が複数回肉を持ち去る様子が映っていました。券売機に手を伸ばす男…。しかし、お金を入れず、冷凍庫から取り出した豚の生姜焼きを袋に入れます。その後、そのまま立ち去りました。札幌市西区にある肉の無人販売店で、犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、札幌市西区の無