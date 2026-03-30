３月２８日、北海道千歳市で女性が車にはねられるひき逃げ事件と住宅に車が突っ込む当て逃げ事件が相次ぎました。ひき逃げ事件があったのが２８日午後１時前、千歳市真々地２丁目のコンビニエンスストアの駐車場で、乗用車が歩いていた５０代女性をはね逃走しました。そのわずか２分後には、およそ３００メートル離れた千歳市本町４丁目の住宅に乗用車が突っ込み、そのまま逃走する当て逃げ事件がありました。警察は、２つの