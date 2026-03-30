富士山が大規模噴火した場合、首都圏にも深刻な影響が出ると予想されているのが火山灰による被害です。どのような対策をしたらよいのか。政府が新たな動画を公開しました。【写真で見る】富士山が大規模噴火したら？内閣府作成イメージCGを見てみると…いつ起きてもおかしくない「富士山大規模噴火」の被害想定高柳光希キャスター:富士山は1707年以来、300年以上噴火していません。気象庁は、概ね過去1万年以内に噴火した火山を活