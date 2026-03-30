お笑いコンビ・麒麟の川島明が30日放送の『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（後7：00）に出演。フジ名作ドラマの演出に驚いた。【写真】金髪刈り上げボブ×ざっくり胸元ドレス姿でオトナの色気満載の浅野温子同番組では90年代のトレンディドラマから、つい最近社会現象を巻き起こした話題作まで、ドラマ好き300人が選んだフジテレビが誇る名作ドラマ81本の名場面、名ゼリフ、