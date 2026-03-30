東京・池袋のポケモングッズ販売店で店員の女性（２１）が男に刺殺された事件で、死亡した女性の元交際相手で無職の広川大起容疑者（２６）（川崎市多摩区）が事件の約３０分前に現場を訪れ、店内の様子を２度確認していたとみられることが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は３０日、広川容疑者の自宅を捜索。パソコンなどを押収して詳しい経緯を調べている。同庁は３０日、司法解剖の結果、女性と広川容疑者の死因が失血