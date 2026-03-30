巨人の元監督で評論家の堀内恒夫氏が３０日、自身のブログを更新。阪神戦で炎上した若武者に愛のある直言を行った。堀内氏は「レジェンズシートの解説でスタンドから見てたけど、モニターに映し出される山城の顔からは吹き出すほどの汗が流れていた」と２９日の阪神戦で先発したドラ３左腕・山城京平投手（２２）に言及した。その表情から緊張していることは明らかだった。「横から投げるピッチャーは緊張したらコントロール