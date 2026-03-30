大雨の情報です。鹿児島県内は前線の影響で、30日夜から31日朝にかけて非常に激しい雨が降るおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水などに十分な注意が必要です。 こちらは午後4時ごろ、屋久島の様子です。朝から断続的に雨脚が強まり、大粒の雨が降っています。 県内は、低気圧からのびる前線が通過する影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では31日にかけて、1時間に50ミリ