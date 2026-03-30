サッカー・J3鹿児島ユナイテッドFCは29日、アウェーでロアッソ熊本と対戦しました。接戦を制し、3連勝です。 5位・熊本と対戦した2位・ユナイテッド。試合は前半、ユナイテッドが押し込みます。7分、河村のクロスに青木。そして16分には杉井のシュート。しかし、いずれも得点はならず、0対0で試合を折り返します。 エンドが変わった後半。開始直後、熊本に決定機を許しますが、失点は防ぎます。 そして迎えた