池袋“ポケセン”女性刺殺事件 ストーカーの対策は 東京・池袋の「ポケモンセンター」で21歳の女性店員が元交際相手の男に殺害された事件で、男は過去にストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていました。 鹿児島県内のストーカー被害は増加し、去年は400件以上確認されています。 今月26日、東京・池袋のポケモンセンターで、アルバイト店員の春川萌衣さん(21)が刃物で刺さ