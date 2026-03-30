りそなグループB2・4位の鹿児島レブナイズです。3位の熊本とアウェーで直接対決に臨みました。 アウェーで熊本と対戦した、黒のユニホームのレブナイズ。試合は開始直後から、一進一退の攻防に。厳しいマークに苦戦したレブナイズ。 ただ、アウトサイドのシュートも効果的に決まり、第1クォーターを同点とします。 続く第2クォーター、早いパスでインサイドへ。