鹿児島大学は30日、附属小学校で「いじめの重大事態の疑いがあった」として、第三者による調査委員会を設置すると発表しました。「いじめによって不登校になった」と訴え 鹿児島大学によりますと、附属小学校で30日までに児童と保護者から「いじめによって不登校になった」と訴えがありました。 井戸章雄学長は「いじめの重大事態の疑いがある」とし、今後、弁護士などで構成する第三者委員会を設置すると発表しました。鹿児島大