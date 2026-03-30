【雨雲接近中】関東甲信地方 今週は雨の日多い 「低気圧」が前線を伴って通過していきます。今週は、次から次へと低気圧がやってきて、雨の日が多いでしょう。 、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。雨シミュレーション３１日（火）～４月４日（土） ３１日（火）は、関東南部でまとまった雨になり、神奈川県では大雨警報が発表される可能性があります。 ４月１日（水）は下り坂で、２日（木）にかけて、