少子化で生徒数が減少する中、今後の県立高校の教育のあり方について検討する委員会が答申をまとめ、30日、鹿児島県教育委員会に提出しました。定員割れが続く高校については、通学区域の制限をなくすなど柔軟な対応を求めています。 学識経験者や学校関係者らでつくる「県立高校の将来ビジョン検討委員会」は、生徒数減少への対応などについて去年から検討してきました。 県立高校は61校のうち34校が1学年3学級以下の小規模校で