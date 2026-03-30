イラン情勢の長期化で世界経済がさらに混乱するとの不安から、30日の東京株式市場の平均株価は一時2800円以上、値下がりしました。燃料の安定供給も見込めない中、田植えを目前に控えた農家に不安が広がっています。 出水平野では来月中旬から始まる田植えに向けて、土を耕す作業が進んでいます。 コメなどを生産する道上裕治さんです。道上さんの会社では、トラクターやトラックなどで年間2万リットルほどの軽油やガソリ