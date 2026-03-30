おととし、情報漏えいの罪で逮捕・起訴された鹿児島県警元生活安全部長の裁判を巡る動きです。枕崎警察署の署員による盗撮事件の証拠を鹿児島地裁が一部開示する決定を出したことに対し、地検側が不服を申し立てなかったことが分かりました。 この事件は、県警の元生活安全部長・本田尚志被告が、警察の内部情報を記者に漏らしたとして、国家公務員法違反の罪に問われているものです。 本田被告が記者に送った文書には、当時公表